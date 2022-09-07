Путин отреагировал на фото Шольца у турбины для «Северного потока» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал фотографию канцлера Германии Олафа Шольца на фоне турбины для газопровода «Северный поток». Как заявил глава государства, фото можно делать сколько угодно, однако документы на турбину России следует предоставить.

«Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте в конце то концов. Это наше имущество. Ничего не дают, кроме общих разговоров», – сказал политик, выступая на Восточном экономическом форуме.

Напомним, в начале августа канцлер ФРГ осмотрел турбину для «Северного потока» после ремонта и сфотографировался на ее фоне. По словам Шольца, препятствий для запуска турбины нет.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Газопровод «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок в связи с неисправностью последней рабочей турбины. Как уточнили в «Газпроме», в ходе работ было обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя. Ростехнадзор выдал предостережение о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечивать безопасную эксплуатацию турбины. В связи с этим необходимо приостановить эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60.