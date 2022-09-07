Германия достигла своего предела по поставкам оружия в Украину

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия достигла предела в возможности поставлять оружие Украине из запасов бундесвера (ВС ФРГ). Об этом сказала, выступая на пленарном заседании Бундестага, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

"Мы не ослабим усилий по поддержке Украины. Мы передали невероятно много из запасов бундесвера", - сказала она. "Но я говорю здесь также очень ясно: мы достигли тут предела", - добавила Ламбрехт.

По ее словам, поставки не прекратятся, но страна будет стараться не делать односторонних шагов, а координировать действия с союзниками.

23 августа Канцлер Германии заявил о намерении ФРГ поставить на Украину три дополнительные ПВО IRIS-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок. Часть вооружения передадут только в 2023 году, а некоторые виды техники раньше.

Ранее сайт KP.RU писал об отказе канцлера ФРГ поставлять на Украину оружия для атаки по территории России. Берлин, по его словам, будет действовать так, чтобы избежать эскалации конфликта.