Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России.

"Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники", - приводит его слова РИА Новости.

Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, отметил он.

Ранее Шольц заявил, что власти Германии работают с оборонными концернами для обеспечения дальнейших поставок оружия Украине, так как возможности поставок из запасов бундесвера практически исчерпаны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.