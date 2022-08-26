Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире26 августа 2022 3:39

Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России

Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, отметил он
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России

Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России.

"Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники", - приводит его слова РИА Новости.

Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, отметил он.

Ранее Шольц заявил, что власти Германии работают с оборонными концернами для обеспечения дальнейших поставок оружия Украине, так как возможности поставок из запасов бундесвера практически исчерпаны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.