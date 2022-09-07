В поспредстве России при ООН заявили, что глава МАГАТЭ боится признать причастность Украины к обстрелам Запорожской АЭС Фото: Олег АДАМОВИЧ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси боится признать причастность Вооруженных сил Украины к обстрелам Запорожской атомной электростанции, считает зампростпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Сложно было предположить, что господинн Гросси вдруг осмелится признать очевидное: станцию обстреливает Украина, ставя тем самым под угрозу безопасность всей Европы. Естественно, чуда не случилось и подобных слов ни от Гендиректора МАГАТЭ, ни от Генсека ООН, ни от членов Совбеза не прозвучало», – написал дипломат в своем Telegram-канале.

Как отметил Полянский, глава МАГАТЭ в своем отчете не упомянул обстрелы ЗАЭС и другие провокации со стороны Киева.

Напомним, глава временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий публично заявил, что не исключил полную остановку Запорожской АЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все попытки заявлять о том, что Запорожскую атомную электростанцию якобы обстреливает Россия, а не Украина, являются абсолютно бредовыми. По его словам, всем абсолютно понятно, откуда прилетают снаряды на ЗАЭС и город Энергодар, в котором она расположена. Путин также сообщил, что полностью доверяет выводам и заявлениям представителей миссии МАГАТА, побывавшей на атомной станции.