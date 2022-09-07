На Восточном экономическом форуме подписаны соглашения на 3,2 трлн рублей

Вице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

Участники VII Восточного экономического форума (ВЭФ) по результатам его работы подписали инвестсоглашения на общую сумму свыше 3,2 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам сегодня, 7 сентября, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на пресс-конференции на ВЭФ.

"VII Восточный экономический форум точно так же, как и предыдущие, - это шаг вперед по развитию Дальневосточного региона. Шаг не только с точки зрения числа гостей или количества и объема соглашений, хотя и эти показатели высокие. Это первый постковидный форум, участниками которого стали свыше 7 тысяч гостей, были подписаны соглашения на общую сумму 3 трлн 255 млрд рублей - это тоже рекорд…", - рассказал Трутнев.

Также он уточнил, что всего на ВЭФ было заключено более 260 соглашений.

Кстати, ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» Юрий Трутнев рассказал о старте конкурса «Дальний Восток – земля приключений». В нем выберут лучший туристический маршрут по региону. Свои видео о походах призывают присылать всех любителей путешествий по родной стране.

Ранее сайт KP.RU публиковал в режиме прямой онлайн-трансляции выступление президента России Владимира Путина на ВЭФ-2022. Также отмечалось, что участие в форуме в 2022-м году подтвердили около 700 глав российских и 27 глав зарубежных компаний. Самой многочисленной стала делегация из Китая в составе114 участников.