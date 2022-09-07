Стало известно, зачем девушки делают огромные губы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пластический хирург Виктория Блинова рассказала, зачем девушки чрезмерно увеличивают губы.

По ее мнению, причиной непропорционально больших губ может быть самооценка пациентки, в том числе ее комплексы, иное понимание прекрасного и мода на стандарты красоты.

- Редкое изменение внешности не базируется на заниженной самооценке. Например, женщина не уверена в себе и думает, что с большими губами будет лучше выглядеть. Не стоит умалять значение моды и посылов, которые навязывают обществу социальные сети, - отметила эксперт в беседе с изданием Газета.Ru.

Блинова также полагает, что изменив губы девушки сразу же окунутся в красивую жизнь, однако "разочарование неминуемо".

- Также очень важно понимать, что пухлые губы могут выглядеть по-разному: и как у Анджелины Джоли, и как у Маши Малиновской. ... Однако если процедура была выполнена профессионально, то "накачанные" губы могут выглядеть натурально и привлекательно, - отметила пластический хирург

Ранее "Известия" писали, что в соцсетях появился новый тренд - "губы дьявола" или "губы-осьминоги". Ради получения желанных форм девушки меняют контур губ, делая его более волнистым. Однако по словам врача-косметолога Александры Гонт, процедура является безболезненной, а при аллергии у девушек могут образоваться рубцы, которые останутся на всю жизнь.

Тем временем телеканал "360" сообщает, что ботокс исчез в России из-за западных санкций. Косметолог Ирина Голещихина рассказала, что существуют его аналоги, в том числе отечественного производства. Также она посоветовала опасаться, если косметолог предлагает инъекции ботокса. Это означает, что специалист купил препарат у неофициального дистрибьютора.