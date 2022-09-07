Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 18:17

Стало известно, зачем девушки делают огромные губы

Пластический хирург объяснила чрезмерно огромные губы заниженной самооценкой
София ГОНЧАРОВА
Стало известно, зачем девушки делают огромные губы

Стало известно, зачем девушки делают огромные губы

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пластический хирург Виктория Блинова рассказала, зачем девушки чрезмерно увеличивают губы.

По ее мнению, причиной непропорционально больших губ может быть самооценка пациентки, в том числе ее комплексы, иное понимание прекрасного и мода на стандарты красоты.

- Редкое изменение внешности не базируется на заниженной самооценке. Например, женщина не уверена в себе и думает, что с большими губами будет лучше выглядеть. Не стоит умалять значение моды и посылов, которые навязывают обществу социальные сети, - отметила эксперт в беседе с изданием Газета.Ru.

Блинова также полагает, что изменив губы девушки сразу же окунутся в красивую жизнь, однако "разочарование неминуемо".

- Также очень важно понимать, что пухлые губы могут выглядеть по-разному: и как у Анджелины Джоли, и как у Маши Малиновской. ... Однако если процедура была выполнена профессионально, то "накачанные" губы могут выглядеть натурально и привлекательно, - отметила пластический хирург

Ранее "Известия" писали, что в соцсетях появился новый тренд - "губы дьявола" или "губы-осьминоги". Ради получения желанных форм девушки меняют контур губ, делая его более волнистым. Однако по словам врача-косметолога Александры Гонт, процедура является безболезненной, а при аллергии у девушек могут образоваться рубцы, которые останутся на всю жизнь.

Тем временем телеканал "360" сообщает, что ботокс исчез в России из-за западных санкций. Косметолог Ирина Голещихина рассказала, что существуют его аналоги, в том числе отечественного производства. Также она посоветовала опасаться, если косметолог предлагает инъекции ботокса. Это означает, что специалист купил препарат у неофициального дистрибьютора.