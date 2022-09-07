В Мелитополе в результате удара ВСУ взорван штаб движения "Мы вместе с Россией" Фото: REUTERS

В Мелитополе в результате удара ВСУ взорван штаб движения "Мы вместе с Россией". Информация о пострадавших и повреждениях пока уточняются. Об этом поздним вечером 7 сентября в своем Telegram-канале сообщил член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

- Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе по ул. Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются. ... Тактика запугивания мирных жителей, вопреки ее безрезультатности, все еще не покинула головы украинских руководителей, - написал Рогов.

Также он отметил, что обстреливать мирных граждан в вечернее и ночное время - все, на что способны боевики Украины.

До этого сайт KP.RU писал, что ВСУ обстреляли спецкорпус Запорожской АЭС. В результате случившегося была повреждена емкость с водой вблизи второго энергоблока станции, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара, где находится Запорожская АЭС.