BFMTV: Почти 75% французов признали неэффективными антироссийские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции более 70% граждан страны поддерживают санкции против России, но при этом уже введенные ограничения 74% респондентов называют неэффективными. Об этом свидетельствуют итоги опроса от Elabe, сообщил телеканал BFMTV.

- Результаты опроса несколько парадоксальны… Поддержка французами санкций против России немного ослабла, но составляет 72%, при этом 74% считают, что санкции не работают, - отмечают журналисты.

Также 40% участников опроса признались, что следует поддерживать Украину и сохранять санкции против России, даже если это негативно отразится на уровне жизни самих французов. Еще 32% выразили мнение, что поддерживают текущий курс правительства, но, при этом не готовы терпеть негативное влияние на свою повседневную жизнь.

Ранее глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен оценила санкции против России, которые принял Евросоюз. По ее мнению, данные меры оказались абсолютно неэффективными, поскольку "санкции обогатили Россию, и больше санкционировали французов, чем РФ".