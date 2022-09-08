Бывший премьер Италии Берлускони заявил, что вместе с Меркель мог бы стать посредником между Россией и Украиной Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что мог бы выступить вместе экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в качестве посредников для урегулирования конфликта на Украине.

- Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с (президентом РФ Владимиром) Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения, - заявил он в эфире телеканала Rai1.

Также комментируя антироссийские санкции итальянский политик выразил "сожаление и разочарование", что Москва укрепляет "коммунистический тоталитаризм Китая" вместо сближения со странами Европейского союза.

Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые публично прокомментировала российскую спецоперацию на Украине. В частности, она заявила, что "солидарна с Украиной" и "поддерживает ее право на самооборону".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.