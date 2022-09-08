Небензя назвал заседание Совбеза ООН по Украине новой вехой в антироссийской кампании Фото: REUTERS

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал дезинформацией обвинения в адрес российской стороны от американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, которая заявляла о якобы создании Москвой "фильтрационных лагерей".

По словам Небензи, подобные высказывая можно сравнить с сюжетом к фильму ужасов.

- Сегодняшнее заседание, созванное по запросу США и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против России, - заявил постпред РФ.

Также он добавил, тактика Запада предельно понятна. Она заключается в том, чтобы любым способ очернить РФ и проводимую спецоперацию.

Ране сообщалось, что Россия запрашивает на 8 сентября 2022 года заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину. В качестве докладчика РФ хотела бы видеть заместителя генсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу, отметил Небензя.