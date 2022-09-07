Россия запросила на 8 сентября заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Украине Фото: Александр КОЦ

Россия запрашивает на 8 сентября 2022 года заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

- Российская сторона предлагает завтра, 8 сентября, обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порожденную поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину, - сказал Небензя на сегодняшнем заседании Совбеза организации.

Он также добавил, что в качестве докладчика РФ хотела бы видеть заместителя генсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу, а также "представителей гражданского общества".

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия "припасла сюрпризы" для бывших партнеров с Запада на заседании Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН 7 сентября собрался на второе за два дня заседание, посвященное ситуации на Украине. Заседание началось в 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 по московскому времени).