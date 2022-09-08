Процедура банкротства Nord Stream 2 AG приостановлена до января 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Процедура банкротства оператора газопровода "Северный поток - 2" компании Nord Stream 2 AG приостановлена до января 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании на сайте торгового бюллетеня Швейцарии.

Отмечается, что суд в швейцарском Цуге по просьбе компании продлил Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплату кредитов еще на четыре месяца - на период с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.