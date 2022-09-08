Мишустин назвал три фактора, сохраняющих финансовую стабильность в России

Михаил Мишустин Фото: REUTERS

Премьер-министр Михаил Мишустин перечислил три важных фактора, которые позволяют сохранять финансовую стабильность России даже в условиях жесточайших санкций.

Речь идет о функционировании Фонде национального благосостоянии (ФНБ), а также создании электронного бюджета и технологических платформ для администрирования.

"Все это те вехи, которые дают возможность даже при беспрецедентном характере санкций, которые вводятся против нашей страны, людям чувствовать финансовую стабильность", - заявил Мишустин в эфире телеканала "Россия 24".

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство финансов РФ прорабатывает возможность реализации механизма бюджетного правила по пополнению и расходованию средств Фонда национального благосостояния в валютах дружественных стран.

Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов, подготовленном Банком России.

Предполагается, что пополнение ФНБ будет осуществляться в юанях, рупиях, турецких лирах и валютах других дружественных стран.