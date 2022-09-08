Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге России продлен до 16 сентября 2022 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация приняла решение продлить режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и в центральной части России. Соответствующие ограничения будут продлены до 16 сентября текущего года. Об этом в ведомстве сообщили в четверг, 8 сентября.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Росавиации также напомнили, что ограничения полетов действуют в аэропортах Липецк, Геленджик, Воронеж, Анапа, Белгород, Брянск, Курск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, а также Элиста.

Отмечается, что все остальные аэропорты страны работают в штатном режиме, а открытыми аэропортами на юге России остаются Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку по альтернативным маршрутам.

Напомним, Росавиация заявила о закрытии части воздушного пространства на юге России для гражданских самолетов из-за начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022. Позже сообщалось о продлении этого режима.