iPhone 14 начнут поставлять в Россию по параллельному импорту Фото: REUTERS

Новый iPhone 14 начнет поставляться в Россию при помощи параллельного импорта, и у российских граждан будет возможность приобрести новинку. Такое заявление на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сделал вице-премьер - глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны - пожалуйста. Такая возможность будет», - приводит РИА Новости слова министра, который таким образом ответил на вопрос, будет ли новая модель iPhone разрешена к ввозу в Россию по параллельному импорту.

На данный момент продукция компании Apple включена в список параллельного импорта. Мантуров ранее сообщал, что действие данного механизма собираются продлить на весь следующий год.

Напомним, накануне Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus, стандартные версии которых поступят в продажу с 16 сентября этого года, а Pro - с 7 октября.