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Экономика8 сентября 2022 8:05

Дегтярев хотел бы поехать добровольцем на Украину, но не может бросить пост

Глава Хабаровского края заявил, что гордится участниками СВО на Украине
Владимир РОМАНЕНКО
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что поехал бы добровольцем на Украину участвовать в боевых действиях, но не может бросить пост. Об этом он сказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. Губернатор также отметил, что гордится участниками специальной военной операции на Украине.

"Мы ими гордимся, благодарим. Молодцы ребята. Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя - у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросать пост не могу", - сказал Дегтярев.

В интервью губернатор сообщил, что в крае уже формируются два именных батальона контрактников, которые будут участвовать в боевых действиях на Украине. Семьи этих военнослужащих получат максимальную поддержку.

Ранее сайт KP.RU писал, что Дегтярев рассказал о поддержке Донбасса со стороны Хабаровского края. По его словам, область взяла шефство над Дебальцево и оказывает жителям материальную поддержку.