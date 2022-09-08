Дегтярев хотел бы поехать добровольцем на Украину, но не может бросить пост

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что поехал бы добровольцем на Украину участвовать в боевых действиях, но не может бросить пост. Об этом он сказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. Губернатор также отметил, что гордится участниками специальной военной операции на Украине.

"Мы ими гордимся, благодарим. Молодцы ребята. Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя - у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросать пост не могу", - сказал Дегтярев.

В интервью губернатор сообщил, что в крае уже формируются два именных батальона контрактников, которые будут участвовать в боевых действиях на Украине. Семьи этих военнослужащих получат максимальную поддержку.

Ранее сайт KP.RU писал, что Дегтярев рассказал о поддержке Донбасса со стороны Хабаровского края. По его словам, область взяла шефство над Дебальцево и оказывает жителям материальную поддержку.