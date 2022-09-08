Мишустин распорядился стимулировать нефтегазовые компании к использованию оборудования РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэнерго, Минпромторгу и Минфину подготовить предложения, которыt будут стимулировать нефтегазовые компании пользоваться отечественным оборудованием, говорится на сайте кабмина.

"Представить предложения по стимулированию нефтегазовых компаний к использованию российского оборудования, имеющего заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ", - сообщается в списке поручений на сайте по итогам поездки Мишустина в Ярославскую область.

Распоряжение премьер-министра ведомства должны будут исполнить до 28 октября 2022 года.

Ранее сайт KP.RU сообщал о выделенных премьер-министром факторах, которые сохраняют стабильность в стране. К ним относятся функционирование Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования.