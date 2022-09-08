Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на 675 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, сумма которого составляет 675 миллионов долларов. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин.

«Президент одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов», - сказал глава ведомства в ходе пресс-конференции в рамках встречи возглавляемой Соединенными Штатами контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group) на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Напомним, накануне Bloomberg, ссылаясь на бюджетные документы, которые ранее не публиковались, заявило, что Вашингтон поставил Киеву управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, которые обладают GPS-наведением. Об этом сообщило издание, Пентагон потратит на это около 92 миллиона долларов из одобренных Конгрессом США дополнительных средств.