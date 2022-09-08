В Венгрии понизят температуру в госучреждениях до 18 градусов

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Венгрии вводят ограничения на температуру в помещениях госучреждений до 18 градусов. Об этом заявил на правительственном брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Такая ситуация сложилась в результате кризиса энергетики на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине.

"Во всех госучреждениях будут введены ограничения на отопление, в соответствии с которыми в офисах не может быть теплее 18 градусов", - сказал Гуйяш.

Также премьер-министр призвал государственные учреждения снизить потребление газа.

"Государственные институты и компании, за исключением больниц и социальных учреждений, должны сократить потребление газа на 25%", - сказал Гуйяш.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Венгрии объявили ЧП в сфере энергетики. Премьер-министр Гергей Гуйяш отметил, что в Европе, вероятнее всего, в осенне-зимний отопительный сезон газа будет недостаточно.