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Политика8 сентября 2022 9:53

Мишустин считает, что санкции не смогли подорвать финансовую стабильность России

По его мнению, беспрецедентными санкциями Запад ничего не добился
Владимир РОМАНЕНКО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото: REUTERS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что инициативы Запада по подрыву финансового положения в России с помощью санкций провалилось. Об этом заявил он во время выступления на Московском финансовом форуме.

"Против нашей страны были введены беспрецедентные санкции, но своей основной цели их инициаторы не добились. Подорвать нашу финансовую стабильность не получилось", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что с 5 по 8 сентября во Владивостоке проходит VII Восточный экономический форум — 2022. В этом году на него приедут делегации из недружественных стран, в том числе Японии и Южной Кореи

Напомним, ранее сайт KP.RU писал о поручении премьер-министра подготовить предложения, которые будут стимулировать нефтегазовые компании пользоваться отечественным оборудованием. Исполнить распоряжение назначенные ведомства обязаны до 28 октября.