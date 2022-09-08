Премьер Венгрии Орбан заявил, что введенные 11 тысяч антироссийских санкций способны поставить Европу на колени

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные в отношении России 11 тысяч санкционных ограничений так и не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция, а также дефицит энергии могут поставить Европу на колени.

«В настоящее время против России действует 11 тысяч санкций, но... попытки ослабить русских не увенчались успехом. Напротив, жестокая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени», - приводит слова главы венгерского правительства агентство MTI.

Напомним, накануне еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони не исключил, что предстоящая зима в Европейском союзе станет «одной из самых худших в истории» из-за рекордно высоких цен на газ, предупредив также о возможной рецессии в еврозоне из-за стоимости голубого топлива.