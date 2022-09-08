Еврокомиссар по экономике не исключил, что предстоящая зима станет "одной из самых худших в истории" из-за цен на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони предупредил, что еврозона может столкнуться с рецессией из-за рекордных цен на газ, отметив, что предстоящая зима, скорее всего, станет «одной из самых худших в истории».

По его словам, рецессии в еврозоне «никто не может исключить». «Нынешний уровень инфляции приведет к нестабильности в нашей экономике, грядущая зима может стать одной из худших в истории. Мы столкнулись с беспрецедентной неопределенностью», - заявил еврокомиссар в интервью изданию Der Spiegel.

При этом Джентилони заявил, что на данный момент показатели экономики Европейского союза «в целом, как и ранее, положительные, на рынке труда хорошая ситуация».

Напомним, эксперты прогнозируют много экономических проблем предстоящий зимой в европейских странах. Ранее аналитики сообщили, что этом зимой в Великобритании стоит ожидать рост цен на электроэнергию в три раза, отметив, что энергокризис в стране грозит превзойти крах 2008 года. Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предупредил о возможности полного блэкаута в Германии зимой 2023 года.