Эрдоган согласился с Путиным, что поставки зерна с Украины идут не в страны Африки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласен с озвученной ранее российским коллегой Владимиром Путиным проблемой касательно поставок зерна с Украины, которое идет не в страны Африки, как это изначально предполагалось.

«Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые», - сказал турецкий лидер.

Как сообщил Эрдоган, Анкара выступает за то, чтобы поставки зерна начались и из России. «Путин обеспокоен тем, что во время действия введенных против РФ санкций, зерно отправляется тем самым странам, которые и ввели санкции», - отметил турецкий лидер, заявив также о намерении обсудить эту тему с российским президентом в Самарканде.

Напомним, ранее Путин назвал наглым обманом действия западных стран по зерновой сделке.