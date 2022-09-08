Трасс заявила, что Британия выдаст свыше 100 новых лицензий на добычу газа и нефти в Северном море Фото: Михаил ФРОЛОВ

На следующей неделе британские власти выдадут свыше ста новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море в рамках правительственного плана по борьбе с энергетическим кризисом. Такое заявление в четверг, 8 сентября, сделала новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, выступая в Палате общин британского парламента.

Как заявила глава британского правительства, Соединенное Королевство намерено активизировать использование «всех собственных источников энергии, включая добычу нефти и газа в Северном море».

«Мы проведем новый раунд распределения лицензий. Мы ожидаем, что всего будет выдано более 100 лицензий», - заявила политика, уточнив, что на фоне энергетического кризиса Великобритания возобновит добычу газа методом фрекинга.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 8 сентября, Трасс представила программу правительства по борьбе с энергетическим кризисом. В ходе своей речи политик предложила заморозить тарифы на электричество в Великобритании на два года - до 2024 года.