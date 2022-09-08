Премьер Венгрии Орбан призвал изменить санкционную политику Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе нужно изменить свою санкционную политику, указав на то, что в противном случае ситуация будет непростой, а континент сам делает свою жизнь дороже, усложняя положение собственной промышленности.

«Если мы не изменим санкционную политику, ситуация в Европе будет непростой... Ситуация такова, что в Европе закончилась энергия, приходится привозить сюда откуда-то еще, а энергия, которая сюда поступает, дорогая», - приводит слова главы венгерского правительства агентство MTI.

Орбан призвал «бороться с зелеными и бюрократами, вовлеченными в геополитические игры», убедив их не отказываться от разных энергетических источников. По его словам, на сегодняшний день мало континентов находятся в таком сложном положении, как Европа, однако только данный континент сам усложняет себе жизнь.

Напомним, венгерский премьер также заявил, что введенные 11 тысяч антироссийских санкций способны поставить Европу на колени.