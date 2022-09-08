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В мире8 сентября 2022 11:38

Премьер Венгрии Орбан призвал изменить санкционную политику Евросоюза

Глава венгерского правительства заявил, что континент сам делает свою жизнь дороже
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Венгрии Орбан призвал изменить санкционную политику Евросоюза

Премьер Венгрии Орбан призвал изменить санкционную политику Евросоюза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе нужно изменить свою санкционную политику, указав на то, что в противном случае ситуация будет непростой, а континент сам делает свою жизнь дороже, усложняя положение собственной промышленности.

«Если мы не изменим санкционную политику, ситуация в Европе будет непростой... Ситуация такова, что в Европе закончилась энергия, приходится привозить сюда откуда-то еще, а энергия, которая сюда поступает, дорогая», - приводит слова главы венгерского правительства агентство MTI.

Орбан призвал «бороться с зелеными и бюрократами, вовлеченными в геополитические игры», убедив их не отказываться от разных энергетических источников. По его словам, на сегодняшний день мало континентов находятся в таком сложном положении, как Европа, однако только данный континент сам усложняет себе жизнь.

Напомним, венгерский премьер также заявил, что введенные 11 тысяч антироссийских санкций способны поставить Европу на колени.