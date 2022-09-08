Украинские войска снова обстреливают Энергодар Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины вновь обстреливают Энергодар в Запорожской области, сообщили журналистам местные власти.

По их словам, беспилотник с самодельным взрывным устройством упал на крышу здания военно-гражданской администрации города. Он рухнул на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования, после чего произошли взрыв и пожар.

Пострадавших в результате инцидента нет. Экстренные службы устанавливают степень ущерба, нанесенного обстрелами ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, украинские военные 7 сентября 2022 начали массированный обстрел Энергодара, город был временно обесточен. Мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС была снижена до 135-140 МВт.

Ранее президент России Владимир Путин публично заявил о том, что вина Украины в обстрелах Запорожской АЭС и города Энергодар «очевидна всем».