США предоставят 2,2 млрд долларов инвестиций на закупку оружия Украине и ее 18 соседям Фото: REUTERS

Вашингтон предоставит 2,2 млрд долларов Украине, а также 18 ее соседям в виде долгосрочных инвестиций, который будут направлены в рамках американской программы иностранного военного финансирования. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, который накануне прибыл с необъявленным визитом в Киев.

В письменном заявлении госсекретаря США сказано, что он уже сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 675 млн долларов, который «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов Министерства обороны США».

«Кроме того, сегодня мы также уведомляем Конгресс о нашем намерении выделить еще 2,2 млрд долларов в виде долгосрочных инвестиций в рамках программы иностранного военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей», - заявил Блинкен, отметив, что речь идет и многих наших союзников США по Североатлантическому альянсу, а также «других партнеров по обеспечению региональной безопасности, потенциально подверженных риску будущей российской агрессии».

Напомним, сегодня, 8 сентября, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву, который ранее одобрил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Глава ведомства уточнил, что транш военной помощи оценивается в 675 млн долларов.