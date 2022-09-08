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В мире8 сентября 2022 17:53

Коронация принца Чарльза пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондон

Мероприятие состоится, как только это будет возможно
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Коронация принца Чарльза пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондон

Коронация принца Чарльза пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондон

Фото: REUTERS

Церемония провозглашения принца Чарльза пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

По информации The Guardian, мероприятие состоится, как только это будет возможно, сообщает The Guardian. Британский трон перешел к принцу Чарльзу после смерти королевы Елизаветы II.

Как писал сайт KP.RU, Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Сейчас королевская семья готовится к похоронам августейшей особы и предстоящей коронации нового британского монарха.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.

Скончавшаяся британская королева Елизавета II взошла на трон 70 лет назад 6 февраля 1952 года - в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец - британский король Георг VI. Летом 2022 года в Лондоне и других британских городах проходили масштабные торжества по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II.