Коронация принца Чарльза пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондон Фото: REUTERS

Церемония провозглашения принца Чарльза пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

По информации The Guardian, мероприятие состоится, как только это будет возможно, сообщает The Guardian. Британский трон перешел к принцу Чарльзу после смерти королевы Елизаветы II.

Как писал сайт KP.RU, Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Сейчас королевская семья готовится к похоронам августейшей особы и предстоящей коронации нового британского монарха.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.

Скончавшаяся британская королева Елизавета II взошла на трон 70 лет назад 6 февраля 1952 года - в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец - британский король Георг VI. Летом 2022 года в Лондоне и других британских городах проходили масштабные торжества по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II.