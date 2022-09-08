Стала известна причина смерти королевы Англии и Великобритании Елизаветы II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причину смерти королевы Великобритании Елизаветы II пока официально не озвучили. В сообщении Букингемского дворца говорится, что 96-летняя монарх мирно скончалась в кругу близких в полдень 8 сентября 2022 года в замке Балморал. Вероятнее всего, августейшая особа просто скончалась от болезней, связанных с её преклонным возрастом.

ПРИЧИНА СМЕРТИ КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ II

Отметим, что состояние здоровья королевы последнее время в Букингемском дворце предпочитали комментировать без подробностей. Известно, что помимо возраста, на него серьезно повлияло перенесенное в феврале заболевание коронавирусом. Тогда, по данным Daily Mail, Елизавета II испытывала лишь симптомы простудного заболевания, однако временно приостановила исполнение большей части монарших обязанностей. Учитывая непредсказуемость осложнений COVID-19 у пожилых людей, Елизавета II могла так до конца и не оправиться от перенесенного заболевания.

После коронавируса августейшей особе пришлось отказаться от части обязанностей, передав их своему сыну принцу Чарльзу. Однако в последние дни королева чувствовала себя хорошо и даже принимала нового премьер-министра Лиз Трасс два дня назад.

В Великобритании после смерти королевы объявлен 10-дневный траур. Над Букингемским дворцом приспущен флаг. Новым королем стал принц Чарльз, которые уже сделал первое заявление в новом качестве. В нем он сообщил, что смерть его матери стала "моментом огромной печали", семья, страна и государств Содружества скорбят по Елизавете II.

Подробности церемониального плана «Лондонский мост», по которому будет действовать королевство после смерти Елизаветы II, читайте на нашем сайте.