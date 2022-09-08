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В мире8 сентября 2022 18:56

Новый король Великобритании принц Чарльз взял имя Карл III

Он стал принц новым королем королевства после смерти своей матери Елизаветы II
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Новый король Великобритании принц Чарльз взял имя Карл III

Новый король Великобритании принц Чарльз взял имя Карл III

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый король Великобритании принц Чарльз решил взять имя Карл II. Об этом сообщила журалистам премьер-министр Соединенного Королевства Елизабет Трасс.

Напомним, принц Чарльз стал новым королем Великобритании в четверг, 8 сентября, после смерти своей матери Елизаветы II.

Как писал сайт KP.RU, Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Сейчас королевская семья готовится к похоронам августейшей особы и предстоящей коронации нового британского монарха.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.

Скончавшаяся британская королева Елизавета II взошла на трон 70 лет назад 6 февраля 1952 года - в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец - британский король Георг VI. Летом 2022 года в Лондоне и других британских городах проходили масштабные торжества по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II.