В США оценили боевые потери ВСУ Фото: REUTERS

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал о потерях украинской армии с начала российской спецоперации.

По его словам, Киев понес десятки тысяч потерь среди своих военных.

- За последние месяцы украинцы… заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными, - заявил американский генерал во время своего выступления на пресс-конференции на базе США Рамштайн в Германии.

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы Украины накануне прекратили попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, потеряв за сутки 190 военных. Также он отметил, что по оценке российского военного ведомства, в общей сложности на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял два танка, шесть БМП и пять других бронированных машин.