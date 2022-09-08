ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли за сутки 190 военных

Украинские военные отказались от новых попыток наступления из-за больших потерь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, так как основная ударная группировка разбита российскими военными. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в четверг, 8 сентября 2022 года.

"На Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в подразделениях ВСУ, составлявших основу ударной группировки, наступательных действий украинскими войсками не проводилось", - уточнил Конашенков.

По оценке Минобороны РФ, в общей сложности на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял два танка, шесть БМП и пять других бронированных машин, а также семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 190 военнослужащих.

Как писал сайт KP.RU, западные журналисты рассказали, что раненые украинские силовики при попытке контрнаступления в Херсонской области жалуются на существенные потери, нехватку снарядов, а также отставание от российских войск в технологическом плане.

Напомним, днем ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Украины потеряли за сутки на Николаево-Криворожском направлении четыре танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что большие потери украинских войск на Николаево-Криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в больницах Николаева и Николаевской области. Для выявления дезертиров в Николаеве увеличено число военных патрулей и выставлены дополнительные посты на въездах в город, добавили в ведомстве.