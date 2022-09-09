Китайские ученые обнаружили на Луне неизвестный ранее минерал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские ученые обнаружили в образцах лунного грунта, доставленных на Землю космическим аппаратом «Чанъэ-5», ранее неизвестный минерал, который решили назвать «камень Чанъэ».

Как сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на Китайское национальное космическое управление и Государственное управление атомной энергетики КНР, данный минерал стал шестым новым минералом, который был найден людьми на Луне, а Китай в свою очередь стал третьей страной, обнаружившей такие минералы.

Сообщается, что ученые выделили из образцов лунного грунта монокристаллическую частицу, размер которой составляет примерно 10 микрон, и расшифровали ее структуру. Как уточняется, новый минерала представляет собой фосфатный минерал, который имеет форму столбчатого кристалла. Исследователи заявляют, что «камень Чанъэ» содержится в частицах лунного базальта.

Напомним, ракету-носитель «Чанчжэн-5» запустили с космодрома Вэньчан на острове Хайнань почти два года назад - 24 ноября 2020 года. Таким образом на Луну отправили аппарат «Чанъэ-5», который в декабре того же года вернулся на Землю, доставив 1731 г образцов лунной породы.