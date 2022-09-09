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Наука9 сентября 2022 4:46

Китайские ученые обнаружили на Луне неизвестный ранее минерал

Новый минерал решили назвать «камень Чанъэ»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Китайские ученые обнаружили на Луне неизвестный ранее минерал

Китайские ученые обнаружили на Луне неизвестный ранее минерал

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские ученые обнаружили в образцах лунного грунта, доставленных на Землю космическим аппаратом «Чанъэ-5», ранее неизвестный минерал, который решили назвать «камень Чанъэ».

Как сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на Китайское национальное космическое управление и Государственное управление атомной энергетики КНР, данный минерал стал шестым новым минералом, который был найден людьми на Луне, а Китай в свою очередь стал третьей страной, обнаружившей такие минералы.

Сообщается, что ученые выделили из образцов лунного грунта монокристаллическую частицу, размер которой составляет примерно 10 микрон, и расшифровали ее структуру. Как уточняется, новый минерала представляет собой фосфатный минерал, который имеет форму столбчатого кристалла. Исследователи заявляют, что «камень Чанъэ» содержится в частицах лунного базальта.

Напомним, ракету-носитель «Чанчжэн-5» запустили с космодрома Вэньчан на острове Хайнань почти два года назад - 24 ноября 2020 года. Таким образом на Луну отправили аппарат «Чанъэ-5», который в декабре того же года вернулся на Землю, доставив 1731 г образцов лунной породы.