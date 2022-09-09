Минтранс собирается ввести ограничение для электросамокатов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления, которое вводит запрет пересекать дороги по пешеходным переходам для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ). Ведомство собирается внести данный проект в правительство.

Как сообщается, данные о проекте содержатся в ответе министерства на обращение депутата Госдумы РФ Султана Хамзаева, который ранее обратился в ведомство с предложением об установлении для электросамокатов зоны с обязательным снижением скорости радиусом 30 метров вокруг нерегулируемых пешеходных переходов. В ответе депутату сообщается о подготовке по данному вопросу проекта постановления правительства.

«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», - приводит РИА Новости ответ первого замминистра Андрея Костюка парламентарию.

В ведомстве заявляют, что подобные ограничения смогут создать безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Сообщается, что данный проект уже рассмотрен и одобрен подкомиссией.

Напомним, накануне в МЧС РФ сообщили, что с начала 2022 года в России сгорели десять электросамокатов, в результате чего погиб один человек и еще шесть пострадали, уточнив также, что основной причиной возгорания становится ненадлежащая эксплуатация.