Минфин США раскрыл план формирования потолка цен на российскую нефть Фото: REUTERS

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила, что потолок цен на российскую нефть, который собираются ввести страны «Большой семерке» (G7) необходимо установить на рыночном уровне, исключая «премию за риск». Слова политика приводит Reuters.

Розенберг заявила, что из лимита цен на нефть из России собираются исключить «премию за риск», то есть надбавку в стоимости, которая возникла после начала специальной военной операции на Украине, а также ведения эмбарго на закупки топлива. По ее словам, данный показатель установят на уровне, который превышает стоимость добычи нефти, а в процессе его формирования учтут исторические значения цены черного золота в предыдущие годы.

«Есть несколько ключевых точек, на которые мы ориентируемся в отношении того, на каком уровне в конечном счете должны быть установлены цены, и это учитывает предельные издержки производства для российской нефти», - заявила она, уточнив, что порядок действия данного механизма в следующие несколько недель.

Напомним, ранее министры финансов стран «Большой семерки» заявили о своих планах ввести потолок цен на российскую нефть, для чего они намерены создать «широкую международную коалицию».