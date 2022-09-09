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Экономика9 сентября 2022 8:31

“Газпром” поставляет газ в Европу по трубам “Суджа” через Украину в объеме 42,5 млн куб. м

Подача газа через Украину остается единственно возможным вариантом на сегодня
Владимир РОМАНЕНКО
Подача газа через Украину остается единственно возможным вариантом на сегодня

Подача газа через Украину остается единственно возможным вариантом на сегодня

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транзит газа через Украину по трубам газоизмерительной станции (ГИС) “Суджа” остается на сегодняшний день единственным способом поставлять голубое топливо Евросоюзу. “Газпром” поставляет газ через этот канал в объеме 42,5 млн кубометров в сутки, сообщил журналистам представитель “Газпрома”.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,5 млн куб. м на 9 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.

11 мая “Оператор газотранспортной системы Украины” (ОГТСУ) прекратил поставку газа в Европу через станцию “Сохрановка”. Заявки “Газпрома” на транзит была отклонена.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 9 сентября может составить около 42,4 млн куб. м.

На данный момент транзитная ветка “Суджа” через Украину остается единственным маршрутом поставки. Подача по “Северному потоку” полностью прекращена. “Турецкий” и “Голубой” потоки поставляют газ для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее сайт KP.RU писал, что газопровод “Северный поток” остановлен на неопределенный срок. Как сообщили в компании “Газпром”, все дело в протечке масла с примесью герметизирующей жидкости. Ремонтом турбины должна заниматься компания Siemens.