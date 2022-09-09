“Газпром” поставляет газ в Европу по трубам “Суджа” через Украину в объеме 42,5 млн куб. м

Подача газа через Украину остается единственно возможным вариантом на сегодня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транзит газа через Украину по трубам газоизмерительной станции (ГИС) “Суджа” остается на сегодняшний день единственным способом поставлять голубое топливо Евросоюзу. “Газпром” поставляет газ через этот канал в объеме 42,5 млн кубометров в сутки, сообщил журналистам представитель “Газпрома”.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,5 млн куб. м на 9 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.

11 мая “Оператор газотранспортной системы Украины” (ОГТСУ) прекратил поставку газа в Европу через станцию “Сохрановка”. Заявки “Газпрома” на транзит была отклонена.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 9 сентября может составить около 42,4 млн куб. м.

На данный момент транзитная ветка “Суджа” через Украину остается единственным маршрутом поставки. Подача по “Северному потоку” полностью прекращена. “Турецкий” и “Голубой” потоки поставляют газ для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее сайт KP.RU писал, что газопровод “Северный поток” остановлен на неопределенный срок. Как сообщили в компании “Газпром”, все дело в протечке масла с примесью герметизирующей жидкости. Ремонтом турбины должна заниматься компания Siemens.