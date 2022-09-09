Корги осиротели: Стала известна судьба собак Елизаветы II после ее смерти

Судьбу корги почившей Елизаветы II определит королевский двор Фото: Shutterstock

За питомцами покойной королевы Великобритании Елизаветы II присмотрят члены ее семьи. По сообщению американского журнала Newsweek, такое предположение сделала биограф, автор книг о королевской семье и главный редактор издания Majesty Ингрид Сьюард. Приемным хозяином собак, скорее всего, станет принц Эндрю.

"Она (королева) любит животных и обожает собак. Всегда любила, они были ее первой и последней любовью. Я полагаю, что за собаками будет присматривать семья, вероятно (принц) Эндрю, поскольку именно он подарил их ей, корги и дорги еще совсем маленькие", - сказала журналу эксперт.

Королева была хозяйкой нескольких собак, в том числе двух корги по кличке Сэнди и Муик, дорги Кэнди и двух кокер-спаниелей, пишет издание.

Официального заявления о том, кто станет заботиться о питомцах королевы пока не было. Newsweek также упоминает автора книги 2018 года "Все корги королевы" Пенни Джунор, которая писала, что за собаками ухаживали служащие королевского двора.

Ранее сайт KP.RU писал о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. 8 сентября Букингемский дворец объявил о том, что ее не стало. Королева правила 70 лет и семь месяцев - дольше всех в истории Великобритании, - умерла в возрасте 96 лет. Наследником престола стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III. После смерти Елизаветы II, которая была формальным главой государства в 15 странах, в Великобритании с 9 сентября объявили 10-дневный траур.