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Общество9 сентября 2022 8:53

Корги осиротели: Стала известна судьба собак Елизаветы II после ее смерти

Судьбу корги почившей Елизаветы II определит королевский двор
Владимир РОМАНЕНКО
Судьбу корги почившей Елизаветы II определит королевский двор

Судьбу корги почившей Елизаветы II определит королевский двор

Фото: Shutterstock

За питомцами покойной королевы Великобритании Елизаветы II присмотрят члены ее семьи. По сообщению американского журнала Newsweek, такое предположение сделала биограф, автор книг о королевской семье и главный редактор издания Majesty Ингрид Сьюард. Приемным хозяином собак, скорее всего, станет принц Эндрю.

"Она (королева) любит животных и обожает собак. Всегда любила, они были ее первой и последней любовью. Я полагаю, что за собаками будет присматривать семья, вероятно (принц) Эндрю, поскольку именно он подарил их ей, корги и дорги еще совсем маленькие", - сказала журналу эксперт.

Королева была хозяйкой нескольких собак, в том числе двух корги по кличке Сэнди и Муик, дорги Кэнди и двух кокер-спаниелей, пишет издание.

Официального заявления о том, кто станет заботиться о питомцах королевы пока не было. Newsweek также упоминает автора книги 2018 года "Все корги королевы" Пенни Джунор, которая писала, что за собаками ухаживали служащие королевского двора.

Ранее сайт KP.RU писал о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. 8 сентября Букингемский дворец объявил о том, что ее не стало. Королева правила 70 лет и семь месяцев - дольше всех в истории Великобритании, - умерла в возрасте 96 лет. Наследником престола стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III. После смерти Елизаветы II, которая была формальным главой государства в 15 странах, в Великобритании с 9 сентября объявили 10-дневный траур.