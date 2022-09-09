Песков ответил на вопрос про присутствие Путина на похоронах Елизаветы II

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Визит Президента РФ Владимира Путина на похороны королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Конечный состав официальной делегации России на похоронах королевы определится в протоколе церемонии.

"Ну, пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах, это же все должно быть объявлено как-то королевским двором, властями Великобритании, пока не было таких объявлений", - сказал Песков.

На вопрос журналистов о присутствии Президента РФ на церемонии Песков ответил: "Такой вариант не рассматривается".

Ранее сайт KP.RU писал о том, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Карлу III - наследнику престола. “На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене”, - говорится в послании президента.

Королева Великобритании Елизавета II умерла на 96-м году жизни. Она правила страной 70 лет - дольше всех монархов Британии. На ее век пришлись реорганизация империи в Содружество наций, холодная война, смута в Ирландии, вступление страны в Евросоюз и выход из него, борьба за независимость Шотландии и, наконец, коронавирусная пандемия.