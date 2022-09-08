Путин выразил соболезнования новому королю Британии

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины Елизаветы II. Фото: REUTERS

Тест послания Владимира Путина опубликовали на официальном сайте Кремля:

«С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании», - обратился российский лидер.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила Великобританией дольше всех предыдущих монархов.

Елизавета II ушла из жизни в шотландском замке Балморал. Как пишут британские медиа, проблемы со здоровьем у королевы начались ещё в октябре прошлого года, и с тех пор она неоднократно посещала больницы. Незадолго до смерти Елизавету II поместили под медицинское наблюдение.

Она правила страной 70 лет — ни один британский монарх не занимал престол столь длительное время. На период царствования Елизаветы II пришлись реорганизация империи в Содружество наций, холодная война, смута в Ирландии, вступление страны в Евросоюз и выход из него, борьба за независимость Шотландии и, наконец, коронавирусная пандемия.

Согласно известным протоколам, принца Чарльза должны провозгласить новым сувереном Великобритании на следующее утро после смерти Елизаветы II. Прощание с королевой продлится несколько дней, после чего её, вероятнее всего, похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI.