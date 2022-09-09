Песков назвал темы переговоров Путина и Эрдогана в Самарканде Фото: REUTERS

В Самарканде, где 15-16 сентября 2022 года пройдет саммит ШОС, готовится разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджеп Тайипа Эрдогана, которые в том числе будут обсуждать тему зерновой сделки и поставки российского продовольствия. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Уже готовится разговор Путина и Эрдогана, который как мы рассчитываем, состоится в Самарканде. Разговор назрел. Договоренности реализуются, но не приносят никакие блага бедным странам, ибо всего два судна с грузом продовольствия прибыли в бедные страны», - заявил представитель Кремля.

Песков назвал тему зерновой сделки первой, «которую, конечно же, нужно обсуждать», отметив, что на данный момент, вопрос попадания на международные рынки российского продовольствия является самым актуальным и насущным в мире.

Напомним, накануне Эрдоган согласился с Путиным, что поставки зерна с Украины идут не в страны Африки, подтвердив намерение обсудить данную тему с российским президентом в Самарканде.