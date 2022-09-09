Решение Евросоюза о приостановке облегченного визового режима с Россией начнет действовать с 12 сентября 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Евросоюза утвердил решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией.

Как сказано на сайте официального журнала ЕС, решение вступает в силу с 12 сентября 2022. К гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: ее стоимость составит 80 евро, кроме того, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.

Как писал сайт KP.RU, страны Европейского союза приняли решение приостановить соглашения с Москвой об упрощенном визовом режиме. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами 31 августа 2022.

В то же время страны Европейского союза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против таких ограничений.