Востоковед предположил, чего ждать от провозгласившей себя ядерной державой КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная Корея официально провозгласила себя ядерной державой. Власти страны заявили, что готовы нанести превентивный удар тому, кто нападет на КНДР.

Востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков спрогнозировал, какие дальнейшие действия может предпринять руководство Северной Кореи.

Эксперт полагает, что столь громкие заявления не несут в себе реальной угрозы по развязыванию войны, а попытку оказать встречное давление из-за многочисленных санкций.

- Это сигнал Западу, что если будет дальнейшее давление, то на любой такой шаг будет ответ в два-три раза более сильный. Это сигнал, что пора снимать санкции. И тут важно понимать, что политика Северной Кореи – когда слова не расходятся с действием, - говорит эксперт в беседе с «Ридусом».

Котков уверен, что рано или поздно США должны будут снять санкции. Тем более недавно Дональд Трамп уже пытался протянуть КНДР руку дружбы.

В настоящий момент в мире происходит передел сфер влияния и КНДР пытается воспользоваться этим моментом, выходя из договора о нераспространении ядерного оружия.

Он допускает, что в будущем Россия, Китай и КНДР создадут некий альянс.