Страны Евросоюза согласовали выделение Украине пяти миллиардов евро Фото: REUTERS

Министры экономики и финансов стран Евросоюза согласовали выделение Украине пяти миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом рассказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Министры согласовали следующую часть нашей исключительной макрофинансовой помощи, договорились предоставить национальные гарантии, чтобы сделать доступными пять миллиардов евро льготных кредитов Украине», – сообщил он на пресс-конференции.

Напомним, в начале августа Еврокомиссия перевела Украине миллиард евро в рамках пакета макрофинансовой кредитной помощи.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский потребовал у главы Еврокомиссии семь миллиардов долларов ежемесячно. По словам политика, они нужны Киеву для покрытия социальных выплат и зарплат.

В марте Европейский фонд мира выделил Украине миллиард евро на закупку вооружений.