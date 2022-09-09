«Нафтогаз» подал заявление о новом арбитраже против «Газпрома» из-за оплаты транзита газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская компания «Нафтогаз» подала новое заявление об арбитраже против российского холдинга «Газпром» с требованием оплаты транзта газа через территорию Украины.

«Компания «Нафтогаз Украины» подала просьбу об арбитраже в Международный арбитражный суд при Межднародной торговой палате в Париже в отношении действий ПАО «Газпром». «Нафтогаз» требует средства за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины», – сказано на сайте «Нафтогаза».

Согласно заявлению украинской стороны, российская компания не оплатила вовремя и в полном объеме транзит голубого топлива через Украину.

Как писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года «Нафтогаз» подал жалобу на «Газпром» в Еврокомиссию. Украинская компания просила ЕК обязать «Газпром» выставить на торги через электронную платформу большие объемы природного газа для поставки на украинско-российскую границу или по крайней мере на границу Украины и стран Евросоюза.