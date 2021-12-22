«Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» в ЕС

Украинский "Нафтогаз" пожаловался в ЕС на "Газпром". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская компания «Нафтогаз» 21 декабря подала жалобу на российский «Газпром» в Еврокомиссию. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании в среду 22 декабря.

«Нафтогаз» обвиняет «Газпром» в злоупотреблении доминирующим положением на европейском рынке газа и ходатайствует о принятии Генеральным директоратом по конкуренции «незамедлительных мер по нормализации ситуации».

Кроме того, «Нафтогаз» просит Еврокомиссию обязать «Газпром» выставить на торги через электронную платформу большие объемы природного газа «для поставки на украинско-российскую границу или по крайней мере на границу Украины и стран ЕС», отмечается в пресс-релизе.

Ранее на kp.ru сообщалось, что глава «Нафтогаза» Юрий Витренко призывал ввести санкции против «Газпрома».

Также Витренко заявил, что Украина разработала ряд юридических шагов, чтобы помешать запуску «Северного потока 2».