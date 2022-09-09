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Общество9 сентября 2022 18:29

Журналист Латынина и публицист Соловей признаны иноагентами

Соответствующее решение принял Минюст РФ
Александр КИСЛОВ
Поводом для признания Юлии Латыниной иноагентом стала ее работа в интересах Украины

Поводом для признания Юлии Латыниной иноагентом стала ее работа в интересах Украины

Фото: Евгения ГУСЕВА

Минюст РФ включил в список физлиц-иноагентов журналистку "Новой газеты" Юлию Латынину, историка Тамару Эйдельман и блогера, экс-ведущего закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Майкла Наки. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте федерального ведомства.

Поводом для включения Латыниной, Эйдельман и Наки в список физлиц-иноагентов стала их работа в интересах Украины.

Кроме того, по решению министерства юстиции России, в список СМИ-иноагентов включены политолог и публицист Валерий Соловей. Кроме того, СМИ-иноагентам в России признали журналистов Елену Шукаеву (являлась автором "Новой газеты") и Андрея Афанасьева. Также в список СМИ-иностранных агентов попала и компания ООО "Время колокольчиков" иноагента Мити Алешковского.

Ранее физлицами-иноагентами Минюст РФ признал музыканта, лидера рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича, шоумена Михаила Шаца и политолога Федора Крашенинникова.