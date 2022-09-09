Российские военные уничтожили в Сирии лидера террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*

Боевик исламской террористической организации уничтожен в Сирии в результате удара ВКС РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" Сирожиддин Мухтаров уничтожен в Сирии. Информацию об этом распространил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

По словам Егорова, Мухтаров был уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Генерал-майор Егоров также уточнил, что российские военные ликвидировали более 20 высокопоставленных членов террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что террористы попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим, расположенную в Сирии. Однако российские системы ПВО оперативно уничтожили вражеские беспилотники на подлете к базе ВКС РФ. В итоге атака террористов на российскую авиабазу закончилась провалом, военные армии РФ и самолеты ВКС не пострадали.

*запрещенная в России террористическая организация