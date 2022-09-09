Власти Запорожской области заявили, что в попытке высадки десанта ВСУ участвовали наемники Фото: REUTERS

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на катерах украинского десанта, который предпринял неудачную попытку высадки в регионе, предварительно, находились иностранные наемники.

"На катерах, согласно предварительной информации, находились в том числе иностранные наемники", — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, десант ВСУ предпринял очередную неудачную попытку высадиться через Днепр в Запорожской области в направлении Каменки-Днепровской, атака была отражена. Также он уточнил, что противник стремится прощупать слабое место в обороне, поскольку до этого попытки высадки десанты были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.