Власти Запорожья сообщили, что Украина в одностороннем порядке не принимает энергию с ЗАЭС Фото: REUTERS

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киевские власти в одностороннем порядке прекратили переток электроэнергии из Запорожской АЭС на территорию Украины.

"Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Сейчас электроэнергия подаётся на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей, отметили власти Запорожья.

В городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.