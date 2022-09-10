Военная спецоперация на Украине 10 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 сентября 2022 года.

Бойцы российского СОБРа совершили настоящий подвиг, обороняя город Балаклея ограниченными силами и нанеся противнику колоссальный урон. С соответствующим заявлением выступил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.

ВС России остановили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении – украинские войска понесли потери и отступили, сообщили в Минобороны РФ. Также в ведомстве сообщили, что ВС России за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожили более 270 украинских боевиков, три танка, четыре БМП, семь бронемашин, 22 пикапа с пулеметами.

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) прозвали «бешеной восьмеркой» один из российских военно-транспортных вертолетов Ми-8, который уничтожил украинский комплекс противовоздушной обороны «БУК».

Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 103 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Как отметили в ведомстве, в настоящее время завершено расследование 80 уголовных дел, материалы которых переданы в компетентные органы Донбасса. Из числа оконченных производством уголовных дел 66 – по фактам убийств не менее 167 мирных жителей и причинения ранений 22 гражданам, 14 – по фактам разрушения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры.